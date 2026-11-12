Inician pagos para 780.000 familias en el país: Consulte con su cédula si recibe este dinero

El Departamento para Prosperidad Social (DPS) confirmó el inicio del quinto ciclo de pagos del año para los programas de Renta Ciudadana y la Compensación del IVA.

Esta nueva jornada de transferencias monetarias busca aliviar las finanzas de 780.390 hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los 332.969 millones de pesos.

A continuación, le presentamos todos los detalles sobre el cronograma oficial, los requisitos de cumplimiento, las zonas de cobertura y el paso a paso para verificar si su núcleo familiar se encuentra habilitado para recibir este subsidio económico.

¿Cuáles son las fechas oficiales de pago?

De acuerdo con la información emitida por la entidad, la entrega de los recursos correspondientes a este quinto ciclo se llevará a cabo de forma oficial entre el 13 y el 28 de noviembre.

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios para que estén atentos a los canales oficiales y eviten acudir a puntos de pago sin antes confirmar la asignación del giro, recordando además que las transferencias monetarias no son acumulables de manera indefinida y deben retirarse dentro de los plazos establecidos para evitar inconvenientes operativos.

Uno de los puntos más destacados en este ciclo es el control estricto de las corresponsabilidades exigidas a los beneficiarios. Con el propósito de fomentar el desarrollo social, la superación de la pobreza y el acceso a derechos fundamentales, Prosperidad Social evalúa el cumplimiento de compromisos en salud y educación.

Informes recientes de la entidad revelaron un avance significativo: el cumplimiento de la corresponsabilidad en vacunación oportuna para menores de 6 años superó el 90 % a nivel nacional, un incremento sustancial frente a periodos anteriores que apenas rondaban el 60 %. El organismo reiteró que mantenerse al día con estos requisitos es fundamental para asegurar la continuidad en los listados de beneficiarios de los próximos ciclos.

Así puede consultar son su cédula si es beneficiario

Para saber si su hogar fue incluido en la lista de pagos de este ciclo, no necesita intermediarios ni tramitadores. Puede realizar el proceso de consulta de forma digital y totalmente gratuita siguiendo estos pasos:

Ingrese al sitio web oficial habilitado por la entidad: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co.

Haga clic en la opción de "Consulte aquí si es beneficiario".

Seleccione su tipo de documento de identidad (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, etc.).