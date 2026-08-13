Reaparece Raúl Castro en público en homenaje a su hermano Fidel en La Habana

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, reapareció este jueves en público tras varios meses de ausencia, durante el acto conmemorativo por el centenario de su hermano Fidel Castro en el teatro Karl Marx de La Habana.

Vestido con su tradicional uniforme verde olivo, fue ovacionado por los asistentes al ingresar al recinto, donde también estuvieron el presidente Miguel Díaz-Canel y la cúpula del Partido Comunista.

Castro, acusado en mayo por la justicia estadounidense por el derribo de dos avionetas en 1996, ocupó una butaca junto a la viuda de Fidel, Dalia Soto del Valle, quien rara vez participa en actos públicos. Aunque ya no ostenta cargos oficiales, mantiene influencia en las decisiones políticas y la lealtad de las fuerzas armadas.

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Medidas de seguridad y gestos de Raúl

El evento, denominado “acto político cultural por el centenario del Comandante en Jefe”, incluyó la participación del grupo infantil La Colmenita, con el que Fidel solía celebrar sus cumpleaños.

Durante la presentación, Raúl Castro se levantó visiblemente molesto e instó con gestos al público a ponerse de pie y aplaudir a los niños.

Entre los invitados estuvieron científicos, glorias del deporte y figuras cercanas a Fidel, como Elián González. Las estrictas medidas de seguridad limitaron el movimiento de periodistas y reporteros gráficos dentro del teatro. Como parte de las actividades, también se presentó la colección Obras Escogidas de Fidel Castro, en 23 volúmenes, con prólogo de Raúl.

Escenario de tensión con Estados Unidos

La reaparición de Raúl Castro ocurre en medio de la política de “máxima presión” aplicada por la administración de Donald Trump contra Cuba. Washington mantiene un bloqueo al suministro de combustible desde enero, que ha agudizado la crisis económica y energética de la isla.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reiteró el miércoles que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a Cuba, incluidas las militares, al insistir en que la isla representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.