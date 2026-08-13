CANAL RCN
Internacional

Reaparece Raúl Castro en público en homenaje a su hermano Fidel en La Habana

La reaparición de Castro ocurre en medio de la política de “máxima presión” aplicada por la administración de Donald Trump.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

agosto 13 de 2026
02:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, reapareció este jueves en público tras varios meses de ausencia, durante el acto conmemorativo por el centenario de su hermano Fidel Castro en el teatro Karl Marx de La Habana.

ONU alerta que Cuba podría convertirse en una “Gaza silenciosa” por sanciones de EE. UU.
RELACIONADO

ONU alerta que Cuba podría convertirse en una “Gaza silenciosa” por sanciones de EE. UU.

Vestido con su tradicional uniforme verde olivo, fue ovacionado por los asistentes al ingresar al recinto, donde también estuvieron el presidente Miguel Díaz-Canel y la cúpula del Partido Comunista.

Castro, acusado en mayo por la justicia estadounidense por el derribo de dos avionetas en 1996, ocupó una butaca junto a la viuda de Fidel, Dalia Soto del Valle, quien rara vez participa en actos públicos. Aunque ya no ostenta cargos oficiales, mantiene influencia en las decisiones políticas y la lealtad de las fuerzas armadas.

Estados Unidos apoyará las operaciones militares de Colombia contra el narcotráfico
RELACIONADO

Estados Unidos apoyará las operaciones militares de Colombia contra el narcotráfico

Medidas de seguridad y gestos de Raúl

El evento, denominado “acto político cultural por el centenario del Comandante en Jefe”, incluyó la participación del grupo infantil La Colmenita, con el que Fidel solía celebrar sus cumpleaños.

Durante la presentación, Raúl Castro se levantó visiblemente molesto e instó con gestos al público a ponerse de pie y aplaudir a los niños.

Estados Unidos anunció 15,5 millones de dólares en ayuda humanitaria para Colombia tras terremoto
RELACIONADO

Estados Unidos anunció 15,5 millones de dólares en ayuda humanitaria para Colombia tras terremoto

Entre los invitados estuvieron científicos, glorias del deporte y figuras cercanas a Fidel, como Elián González. Las estrictas medidas de seguridad limitaron el movimiento de periodistas y reporteros gráficos dentro del teatro. Como parte de las actividades, también se presentó la colección Obras Escogidas de Fidel Castro, en 23 volúmenes, con prólogo de Raúl.

Escenario de tensión con Estados Unidos

La reaparición de Raúl Castro ocurre en medio de la política de “máxima presión” aplicada por la administración de Donald Trump contra Cuba. Washington mantiene un bloqueo al suministro de combustible desde enero, que ha agudizado la crisis económica y energética de la isla.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reiteró el miércoles que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a Cuba, incluidas las militares, al insistir en que la isla representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Policía de Sao Paulo recuperó grabados de Henri Matisse

Terremoto

Emiratos Árabes Unidos se suma a la ayuda para Colombia: así lo anunció el presidente De La Espriella

Boxeo

Fallece leyenda del deporte puertorriqueño

Otras Noticias

Salud mental

¿Cómo cuidar la salud mental tras terremoto en Colombia?

¿Sigue en alerta tras el terremoto? Recomendaciones para cuidar su salud mental.

Temblor en Colombia

La heroica labor de los perritos rescatistas que buscan vida bajo los escombros

Caninos entrenados trabajan en las complejas labores de búsqueda y rescate durante la emergencia en el lugar de la tragedia.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 13 de agosto de 2026

James Rodríguez

"Seré el primero en entregar apoyos": James Rodríguez llama a reconstruir Colombia tras el terremoto

Artistas

Feid y Ryan Castro anunciaron reprogramación de sus conciertos tras terremoto