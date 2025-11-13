Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 13 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 13 de 2025
- Hace 40 años iniciaba una de las peores tragedias naturales en la historia de Colombia. La erupción del Volcán Nevado del Ruiz sepultó a por lo menos 25.000 personas.
- Omaira es el símbolo de la tragedia de Armero. La niña de 13 años que sobrevivió dos días esperando ser rescatada.
- Masacre en Galapa, Atlántico, en medio de un partido de fútbol de barrio. Tres personas fueron asesinadas.