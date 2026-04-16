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Cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de abril de 2026: este fue

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 16 de abril de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
02:34 p. m.
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El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, abrió este 16 de abril de 2026 en 3.620,000 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado reportada fue de 3.603,19 pesos, lo que indica que subió 24,37 pesos en comparación con la del día anterior.

Rebote inesperado del dólar en Colombia: así amaneció la TRM hoy 16 de abril de 2026
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No obstante, la divisa varió constantemente a lo largo de la jornada y, finalmente, perdió varios pesos respecto a la tasa de apertura.

¿De cuánto fue el decrecimiento en el cierre de este 16 de abril de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 16 de abril de 2026

A la 1:00 de la tarde, el Banco de la República informó que el dólar cerró exactamente en 3.605,000 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con la tasa de apertura, hubo una disminución de 15 pesos.

Además, en medio de este panorama, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.614,985 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado durante la semana

En esta nueva semana de abril, la Tasa Representativa del Mercado ha estado por debajo de los 3.700 pesos e, incluso, bajó de los 3.600 en una ocasión.

Los cambios día tras día han sido los siguientes:

  • Lunes 13 de abril de 2026: 3.631,49 pesos.
  • Martes 14 de abril de 2026: 3.608,10 pesos.
  • Miércoles 15 de abril de 2026: 3.578,82 pesos.
  • Jueves 16 de abril de 2026: 3.603,19 pesos.
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Además, la compra y venta se está moviendo así en las casas de cambio:

  • Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.500 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.

 

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