Cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de abril de 2026: este fue

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, abrió este 16 de abril de 2026 en 3.620,000 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado reportada fue de 3.603,19 pesos, lo que indica que subió 24,37 pesos en comparación con la del día anterior.

No obstante, la divisa varió constantemente a lo largo de la jornada y, finalmente, perdió varios pesos respecto a la tasa de apertura.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 16 de abril de 2026

A la 1:00 de la tarde, el Banco de la República informó que el dólar cerró exactamente en 3.605,000 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con la tasa de apertura, hubo una disminución de 15 pesos.

Además, en medio de este panorama, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.614,985 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado durante la semana

En esta nueva semana de abril, la Tasa Representativa del Mercado ha estado por debajo de los 3.700 pesos e, incluso, bajó de los 3.600 en una ocasión.

Los cambios día tras día han sido los siguientes:

Lunes 13 de abril de 2026: 3.631,49 pesos.

Martes 14 de abril de 2026: 3.608,10 pesos.

Miércoles 15 de abril de 2026: 3.578,82 pesos.

Jueves 16 de abril de 2026: 3.603,19 pesos.

Además, la compra y venta se está moviendo así en las casas de cambio: