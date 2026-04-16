CANAL RCN
Tendencias

¡Se tomará decisión IMPREVISTA en La Casa de los Famosos Colombia! ¿Cuál?

¿Quién será el participantes afectado por esta determinación? Descubra los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
03:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Casa de los Famosos Colombia 2026 se revolucionó en la noche del miércoles 15 de abril.

Los participantes estuvieron presentes en una jornada de nominación en la que hubo poderes. En consecuencia, Juanda Caribe fue desterrado, Alexa Torrex estará en la placa hasta la semifinal y habitantes como Aura Cristina y Valentino Lázaro quedaron en riesgo de eliminación.

ÚLTIMA HORA: este participante sale de La Casa de los Famosos Colombia 2026
RELACIONADO

ÚLTIMA HORA: este participante sale de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Sin embargo, las dinámicas no terminaron ahí, sino que en la gala de este 16 de abril se tomará una nueva decisión que nadie espera. ¿Cuál es?

Esta es la decisión imprevista que se tomará en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En un video difundido en el Instagram de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Carla Giraldo y Marcelo Cezán informaron que la 'Caja de Pandora' volverá a abrirse.

"El juego no para. El líder abre la 'Caja de Pandora' y encuentra algo que le tiene que entregar a alguien, pero la pregunta es: ¿a quién?", afirmó Marcelo Cezán.

Además, es importante recordar que Mariana Zapata, que fue la persona que ganó el liderazgo, ya abrió una 'Caja de Pandora' que permitió que cada habitante eligiera la habitación que prefiere.

¿Qué más pasará este jueves en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Aparte de la dinámica de la 'Caja de Pandora', Carla Giraldo recordó que esta noche se jugará una nueva prueba de robo de salvación en la que serán protagonistas el equilibrio y la agilidad.

Revolución total: así se usaron los poderes en La Casa de los Famosos Colombia
RELACIONADO

Revolución total: así se usaron los poderes en La Casa de los Famosos Colombia

Además, siguiendo con la semana de las celebraciones, la casa se llenará de flores para recordar una de las tradiciones paisas más importantes.

¿Quiere ser testigo de cada una de estas emociones? No olvide conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de las transmisiones que se emiten en la App y en la señal principal del Canal RCN.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

La Solar 2026 reveló su artista sorpresa: Myke Towers llega a Medellín

La casa de los famosos

“No te metas en mis cosas”: Tebi no aguanta y se despacha contra Alexa en La Casa de los Famosos

Artistas

¿Qué artistas han cantado para la mafia? Listado tras concierto de Nelson Velásquez

Otras Noticias

Nueva York

Video desató escándalo en Nueva York tras violenta detención a un hombre de color dentro de una tienda

Autoridades califican las imágenes como “perturbadoras” y anuncian indagación interna.

Daniel Quintero

Los líos judiciales de Daniel Quintero, exalcalde designado como nuevo superintendente de Salud

El exalcalde de Medellín está llamado a juicio y tiene siete investigaciones disciplinarias.

Dólar

Cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de abril de 2026: este fue

Ministerio de Salud

MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país

Copa Sudamericana

La millonada que ganaron América y Millonarios tras sus triunfos en Sudamericana