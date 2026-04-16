¡Se tomará decisión IMPREVISTA en La Casa de los Famosos Colombia! ¿Cuál?

La Casa de los Famosos Colombia 2026 se revolucionó en la noche del miércoles 15 de abril.

Los participantes estuvieron presentes en una jornada de nominación en la que hubo poderes. En consecuencia, Juanda Caribe fue desterrado, Alexa Torrex estará en la placa hasta la semifinal y habitantes como Aura Cristina y Valentino Lázaro quedaron en riesgo de eliminación.

Sin embargo, las dinámicas no terminaron ahí, sino que en la gala de este 16 de abril se tomará una nueva decisión que nadie espera. ¿Cuál es?

Esta es la decisión imprevista que se tomará en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En un video difundido en el Instagram de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Carla Giraldo y Marcelo Cezán informaron que la 'Caja de Pandora' volverá a abrirse.

"El juego no para. El líder abre la 'Caja de Pandora' y encuentra algo que le tiene que entregar a alguien, pero la pregunta es: ¿a quién?", afirmó Marcelo Cezán.

Además, es importante recordar que Mariana Zapata, que fue la persona que ganó el liderazgo, ya abrió una 'Caja de Pandora' que permitió que cada habitante eligiera la habitación que prefiere.

¿Qué más pasará este jueves en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Aparte de la dinámica de la 'Caja de Pandora', Carla Giraldo recordó que esta noche se jugará una nueva prueba de robo de salvación en la que serán protagonistas el equilibrio y la agilidad.

Además, siguiendo con la semana de las celebraciones, la casa se llenará de flores para recordar una de las tradiciones paisas más importantes.

¿Quiere ser testigo de cada una de estas emociones? No olvide conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de las transmisiones que se emiten en la App y en la señal principal del Canal RCN.