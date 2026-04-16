CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 16 de abril de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
09:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Sigue desbordada la inseguridad en Bogotá. En Kennedy un nuevo caso de fleteo dejó un hombre asesinado.
  • Una bebé de 15 días de nacida murió en Nariño, esperando un traslado de su EPS por una cardiopatía congénita.
  • Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud. El exalcalde de Medellín tiene una investigación y llamado a juicio por presunta corrupción.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 15 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 15 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 15 de abril de 2026

Otras Noticias

Atlántico

Soledad en alerta por falsa vacunadora que ofrecía biológicos ilegales a estudiantes de salud

Las investigaciones preliminares indican que la mujer habría extendido estas prácticas ilegales a otros municipios.

Conciertos

La Solar 2026 reveló su artista sorpresa: Myke Towers llega a Medellín

Myke Towers se une a La Solar 2026 y promete show inolvidable. Conozca todos los detalles.

Universidad Distrital

Becas en Rusia: oportunidad para estudiantes y docentes de la Universidad Distrital

Ministerio de Salud

MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país

Copa Sudamericana

La millonada que ganaron América y Millonarios tras sus triunfos en Sudamericana