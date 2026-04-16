Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 16 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 16 de 2026
09:00 a. m.
09:00 a. m.
- Sigue desbordada la inseguridad en Bogotá. En Kennedy un nuevo caso de fleteo dejó un hombre asesinado.
- Una bebé de 15 días de nacida murió en Nariño, esperando un traslado de su EPS por una cardiopatía congénita.
- Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud. El exalcalde de Medellín tiene una investigación y llamado a juicio por presunta corrupción.