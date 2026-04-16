Video desató escándalo en Nueva York tras violenta detención a un hombre de color dentro de una tienda

Un nuevo caso de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en Estados Unidos vuelve a generar controversia.

Esta vez, el hecho ocurrió en Nueva York, donde un video difundido en redes sociales encendió la polémica y obligó a las autoridades a reaccionar.

Abren investigación interna por caso de violencia contra un hombre negro en Nueva York

La jefa de la Policía de Nueva York anunció la apertura de una investigación interna tras la circulación de un video que muestra la detención violenta de un hombre afrodescendiente en una licorería del barrio de Brooklyn.

Las imágenes, captadas por un teléfono celular, evidencian el momento en que dos agentes, uno de ellos vestido de civil, intentan reducir al hombre dentro del establecimiento.

En el registro se observa cómo, una vez en el suelo y aparentemente sometido, el ciudadano recibe golpes en el rostro y una patada.

Alcalde de Nueva York se pronunció tras la presunta agresión

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó lo ocurrido como “extremadamente perturbador e inaceptable”, y aseguró que los uniformados “nunca deberían tratar a una persona de esa manera”.

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Además, confirmó que el Departamento de Policía de Nueva York adelanta una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con información conocida, los agentes habrían confundido al hombre con un presunto implicado en actividades de narcotráfico y procedieron a interceptarlo dentro de la tienda el martes.

Tras la difusión del video, los policías involucrados fueron reasignados a otras funciones mientras avanzan las indagaciones.

Por su parte, la comisionada de la policía, Jessica Tisch, también se pronunció y aseguró que las imágenes son “dolorosas de ver”, indicando que se entregarán más detalles a medida que avance el proceso investigativo.