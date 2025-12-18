Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 18 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
diciembre 18 de 2025
- Juez define la medida de aseguramiento para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
- Asesinaron al director de la Dian de Tuluá, Gilberto Jesús Calao. Sicarios en moto le dispararon cuando iba en su vehículo.
- Investigan la muerte de la juez Vivian Polanía en Cúcuta, Norte de Santander. La encontraron al lado de su bebé de dos meses de nacida.