CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 18 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
04:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Juez define la medida de aseguramiento para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
  • Asesinaron al director de la Dian de Tuluá, Gilberto Jesús Calao. Sicarios en moto le dispararon cuando iba en su vehículo.
  • Investigan la muerte de la juez Vivian Polanía en Cúcuta, Norte de Santander. La encontraron al lado de su bebé de dos meses de nacida.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 18 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 17 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 17 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Servicios públicos

Acueducto da conocer oportunidad para pagar el recibo del agua con este beneficio: tome nota

La empresa recordó este beneficio a miles usuarios que deseen hacerlo.

Aguachica

Registran hostigamiento armado con tatucos y drones contra base militar en Aguachica

Hombres armados lanzaron artefactos explosivos y dispararon contra soldados del batallón Ricaurte en El Juncal.

Donald Trump

Trump le bajará el nivel de peligrosidad a la marihuana en EE. UU.: ¿qué significa esto?

Wílmar Roldán

Wilmar Roldán no pudo contener las lágrimas en medio del clásico antioqueño: así se vio

Artistas

Reconocida actriz colombiana habló del derrame cerebral que sufrió: "hoy quiero pedirles"