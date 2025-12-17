CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 17 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
03:39 p. m.
  • Horas de terror padecieron los habitantes de Buenos Aires, Cauca, que quedó devastado tras el ataque de las disidencias de las Farc.
  • El alcalde de Buenos Aires habló en A lo que Vinimos.
  • Doloroso adiós a los policías asesinados en un ataque con explosivos en Cali.
