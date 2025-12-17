Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 17 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 17 de 2025
09:12 p. m.
09:12 p. m.
- Dramático giro en la investigación por la muerte de dos niñas envenenadas con Talio. La presunta responsable fue hallada en un río en Londres.
- Expectativa mundial por el mensaje de Donald Trump desde la Casa Blanca. Podría hablar sobre Venezuela.
- Habitantes de Buenos Aires, Cauca, intentan reponerse tras el terrible ataque de las disidencias de las Farc.