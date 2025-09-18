CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 18 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
03:46 p. m.
  • Fueron trasladados dos de los seis implicados en el magnicidio de Miguel Uribe. Conocimos las imágenes de la reseña de alias chipi, quien sería el articulador del magnicidio
  • A siete subió el número de reclusos muertos en el incendio de la estación de Policía en Funza. Cinco más permanecen en una unidad de cuidados intensivos.
  • Preocupante. Dos nuevos casos de violencia contra mujeres en Atlántico. Este año van 40 asesinadas en ese departamento.
