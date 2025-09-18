Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 18 de septiembre de 2025
Noticias RCN
septiembre 18 de 2025
- Fueron trasladados dos de los seis implicados en el magnicidio de Miguel Uribe. Conocimos las imágenes de la reseña de alias chipi, quien sería el articulador del magnicidio
- A siete subió el número de reclusos muertos en el incendio de la estación de Policía en Funza. Cinco más permanecen en una unidad de cuidados intensivos.
- Preocupante. Dos nuevos casos de violencia contra mujeres en Atlántico. Este año van 40 asesinadas en ese departamento.