Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 20 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 20 de 2025
06:24 p. m.
06:24 p. m.
- Gobernador de Antioquia critica al Gobierno por no aportar recursos para el túnel del Toyo y alerta avance de las disidencias
- Asesinaron dentro de su carro al médico Gian Carlos Gómez, en vía pública de Cartagena
- Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?