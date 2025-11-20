Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 20 de noviembre de 2025

CANAL RCN
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
06:24 p. m.
  • Gobernador de Antioquia critica al Gobierno por no aportar recursos para el túnel del Toyo y alerta avance de las disidencias
  • Asesinaron dentro de su carro al médico Gian Carlos Gómez, en vía pública de Cartagena
  • Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?
Otras Noticias

Artistas

"Ya no está con nosotros": reconocida presentadora perdió su bebé tras revelar que estaba embarazada

La presentadora confirmó lo ocurrido en un desgarrador mensaje de Instagram.

Bogotá

Motorizados robaron la herencia de una familia en Bogotá: esperaban a las afueras del banco

La familia señala a los trabajadores del banco como presuntos responsables del hurto.

Transmilenio

Transmilenio da un giro inesperado: ahora desarrollará vivienda y proyectos inmobiliarios en Bogotá

Artistas

"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico

Bayern Múnich

¿Bayern Múnich le hizo guiño a James, tras quedar como agente libre?