Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 20 de mayo de 2026

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mayo 21 de 2026
12:31 a. m.
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  • La judicialización de dos de los cinco capturados por el asesinato de Yulixa Toloza. Un juez legalizó la captura de Jesús Hernández y Kelvis Sequera.
  • Un hombre de 43 años y su hijo de 22 que estaban de vacaciones en playas de Buenaventura fueron víctimas de delincuentes. El padre fue asesinado.
  • Hay preocupación en Atlántico por cuenta de las amenazas a docentes y estudiantes. Colegios cancelaron clases por temor a lo que pueda pasar.
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