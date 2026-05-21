Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 20 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 21 de 2026
12:31 a. m.
12:31 a. m.
- La judicialización de dos de los cinco capturados por el asesinato de Yulixa Toloza. Un juez legalizó la captura de Jesús Hernández y Kelvis Sequera.
- Un hombre de 43 años y su hijo de 22 que estaban de vacaciones en playas de Buenaventura fueron víctimas de delincuentes. El padre fue asesinado.
- Hay preocupación en Atlántico por cuenta de las amenazas a docentes y estudiantes. Colegios cancelaron clases por temor a lo que pueda pasar.