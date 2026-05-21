Carlos Vives lanza ‘La Barra Incondicional’, el nuevo himno de la Selección Colombia

La pasión por la Selección Colombia ahora también tendrá banda sonora. Este jueves, la Federación Colombiana de Fútbol presentó oficialmente “La Casa de la Sele” y “La Barra Incondicional”, una iniciativa musical y cultural creada junto a Carlos Vives y la barra “Fiebre Amarilla”.

El lanzamiento se realizó en Bogotá y reunió a directivos, invitados especiales y medios de comunicación. Durante el evento, Ramón Jesurun, presidente de la Federación, explicó que el proyecto busca crear espacios para que las familias y aficionados disfruten juntos de cada partido de la Selección.

“La Casa de la Sele nace para que cada colombiano tenga un espacio donde disfrutar el fútbol junto a su familia, amigos e hinchas”, afirmó el directivo.

‘La Barra Incondicional’, una canción inspirada en el orgullo colombiano

Uno de los momentos más emotivos fue la aparición virtual de Carlos Vives, quien presentó oficialmente “La Barra Incondicional”, un himno futbolero inspirado en algunas de sus canciones más reconocidas como La Tierra del Olvido, Fruta Fresca y Pa’ Mayte.

La propuesta fue desarrollada junto a Gaira Música Local y “Fiebre Amarilla” con la intención de convertir los cánticos de los aficionados en un símbolo de unión nacional.

“Cuando juega Colombia, todos somos uno. Ese es el espíritu de esta canción y de este movimiento”, expresó el cantante durante su intervención.

Así funcionarán los fanzones de ‘La Casa de la Sele’

La Federación también reveló detalles sobre los fanzones oficiales que acompañarán los partidos de Colombia. Se espera la asistencia de más de 250.000 personas en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Miami.

Los asistentes podrán ver los partidos en pantallas gigantes, disfrutar de conciertos, actividades culturales y gastronomía. En Colombia, la entrada será gratuita mediante dinámicas con patrocinadores, mientras que en Miami las boletas estarán disponibles a través de Ticketmaster.