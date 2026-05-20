Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 20 de mayo de 2026

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mayo 20 de 2026
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  • Comenzaron los operativos para poner en cintura a los centros estéticos que operan de manera irregular.
  • Los responsables del crimen del joven Jaime Esteban Moreno, asesinado en la noche de Halloween, podrían quedar en libertad por vencimiento de términos.
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