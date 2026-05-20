Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 20 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 20 de 2026
08:25 p. m.
08:25 p. m.
- ¿Qué pasará con los detenidos en Venezuela implicados en la muerte de Yulixa Toloza? Un experto explica si podrían ser extraditados a Colombia. Los dos capturados en Cúcuta ya fueron imputados.
- Comenzaron los operativos para poner en cintura a los centros estéticos que operan de manera irregular.
- Los responsables del crimen del joven Jaime Esteban Moreno, asesinado en la noche de Halloween, podrían quedar en libertad por vencimiento de términos.