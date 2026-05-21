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Avanzan los cierres y sellamientos de centros estéticos en Bogotá tras el caso Yulixa Toloza

Las autoridades de salud y las alcaldías locales reforzaron las acciones dcontra establecimientos que operaban sin habilitación o con irregularidades sanitarias.

Consultorio en Bogotá
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
05:12 p. m.
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En Bogotá se ha intensificado una serie de operativos contra centros estéticos y establecimientos que ofrecen procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos legales y sanitarios. Estas acciones se han fortalecido en distintas localidades de la ciudad tras el lamentable caso de Yulixa Toloza.

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Las intervenciones recientes han incluido cierres, sellamientos temporales y sanciones a establecimientos que operaban sin documentación o bajo condiciones irregulares, especialmente en zonas comerciales de alta afluencia.

¿Qué operativos se han realizado contra centros estéticos ilegales en Bogotá?

En las últimas jornadas, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotám en articulación con alcaldías locales, ha adelantado múltiples intervenciones en diferentes puntos de la ciudad.

En Chapinero, un operativo dejó la suspensión de tres centros de belleza por irregularidades en la documentación obligatoria para su funcionamiento. En uno de los casos, la medida fue de 10 días, mientras que otros dos establecimientos recibieron sanciones de 3 días.

En Usaquén, sector de Santa Bárbara Occidental, las autoridades sellaron un establecimiento que operaba bajo fachada de consultorio odontológico y ofrecía procedimientos como rinomodelación sin habilitación sanitaria, representando un riesgo para la salud de los usuarios.

En Kennedy, otro operativo de control dejó como resultado el sellamiento de cinco establecimientos de un total de catorce visitados, por no cumplir con la documentación ni las condiciones exigidas para prestar servicios estéticos.

¿Por qué las autoridades están reforzando los controles en centros estéticos?

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha reiterado la necesidad de endurecer las acciones contra establecimientos que evaden la normativa y continúan operando pese a los sellamientos previos.

Según la administración distrital, algunos de estos lugares recurren a estrategias como cambiar de razón social o reincidir en la operación irregular, lo que ha llevado a reforzar el trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana para adelantar acciones más contundentes.

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