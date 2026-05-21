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Marco Rubio anuncia viaje de Delcy Rodríguez a India en medio de crisis energética

Rubio subrayó que existen oportunidades para el petróleo venezolano en el mercado indio.

Fotos: AFP

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AFP

mayo 21 de 2026
04:26 p. m.
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El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, declaró este jueves que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, viajará la próxima semana a India como parte de la expansión de las exportaciones petroleras del país. Caracas no ha confirmado oficialmente ese desplazamiento.

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Consultado sobre las necesidades energéticas de Nueva Delhi, Rubio respondió: “Bueno, queremos venderles tanta energía como sea posible”. India, una de las potencias emergentes más golpeadas por el bloqueo en el estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, enfrenta un estrangulamiento de hasta un 20% del tráfico mundial de petróleo y gas.

Oportunidades para el crudo venezolano

Rubio subrayó que existen oportunidades para el petróleo venezolano en el mercado indio y añadió: “Entiendo que la presidenta interina de Venezuela viajará a India la semana que viene, así que hay oportunidades”.

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Tras el derrocamiento del líder izquierdista Nicolás Maduro en enero, capturado en una operación militar estadounidense y trasladado a Estados Unidos para enfrentar la justicia, Rodríguez asumió el poder bajo la vigilancia de Washington.

En cuestión de semanas, Venezuela emprendió una amplia reforma de su sector de hidrocarburos, mientras el presidente Donald Trump convocaba a las grandes petroleras del mundo e invitaba a invertir en el país sudamericano.

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Control de Washington sobre ingresos petroleros

Washington impuso que los ingresos del crudo venezolano fueran depositados en cuentas bancarias bajo su control. Rubio reveló recientemente que esas cuentas se encuentran ahora en Nueva York, después de haber sido abiertas inicialmente en Catar por motivos legales.

La administración estadounidense ha ido aflojando su presión sobre Caracas con gestos como el reconocimiento de Rodríguez como gobernante legítima, pese a la polémica sobre las elecciones presidenciales de 2024, que dieron como ganador a Maduro.

A cambio, Trump y Rubio han reiterado en varias ocasiones que mantienen la última palabra sobre las decisiones estratégicas del sector petrolero venezolano.

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