Esperanza Gómez rompió el silencio sobre la muerte de su esposo

La empresaria e influencer colombiana Esperanza Gómez volvió a referirse públicamente a uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su esposo, Ernesto, quien falleció tras luchar contra el cáncer.

En una reciente entrevista, la modelo habló del duelo que enfrenta y de la promesa que ambos se hicieron antes de su fallecimiento.

La actriz y creadora de contenido abrió su corazón durante una conversación en el programa ‘Inexpertas’, de Bésame Radio, donde recordó cómo la enfermedad de su pareja marcó profundamente su vida emocional y profesional. Sus declaraciones rápidamente generaron conversación en redes sociales por el tono íntimo y vulnerable con el que abordó el tema.

¿Qué dijo Esperanza Gómez sobre la muerte de su esposo?

Durante la entrevista, Esperanza Gómez aseguró que la pérdida de Ernesto sigue siendo una herida abierta. Según contó, el proceso fue especialmente duro porque ocurrió poco tiempo después de la muerte de su madre, una situación que la llevó a enfrentar episodios de ansiedad y depresión.

A pesar de que tenía un carácter de los mil demonios y era muy fuerte al hablar, también tenía un corazón de oro y ayudaba a mucha gente, sobre todo a sus empleados.

La empresaria explicó que su esposo atravesó una fuerte batalla contra el cáncer y que acompañarlo durante ese proceso impactó directamente su salud mental. Incluso, reveló que tuvo que pausar algunos proyectos personales mientras intentaba sobrellevar el duelo.

Encontrar una persona que te deje ser, que no te cohíba, que no te cohesione, que te deje ser libre, es muy difícil y así me sentía con él, una mujer en libertad, que amaba lo que hacía, que se sentía orgulloso de lo que hacía. Lo admiraba profundamente, viví muy enamorada de él, muchísimo.

En otras entrevistas recientes, Gómez ya había mencionado que atravesó una etapa emocional compleja tras las dos pérdidas familiares. Sin embargo, esta vez llamó la atención por una confesión personal relacionada con la última conversación que tuvo con su pareja.

Yo le pedí que por favor no se demorara mucho en llevarme con él porque, para mí, yo sentía que era tan difícil encontrar une persona que pudiera reemplazar, dije, en la siguiente vida, es que existe, quiero reencarnar… Puede que él esté muerto en este plano, pero puede estar vivo en el otro plano. Yo también puedo estar viviendo en ese plano al mismo tiempo. La idea era como esa, si yo tuviera que reencarnar, lo elegiría en esta vida y en las vidas que me toque

¿Cuál fue la promesa que Esperanza Gómez le hizo a Ernesto?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Esperanza Gómez habló sobre la promesa que ambos compartieron antes de la muerte de Ernesto. La influencer aseguró que todavía sueña con él constantemente y que mantiene la idea de reencontrarse en otra vida.

Según relató, sentía que su relación trascendía incluso la distancia, ya que durante parte de su historia él permanecía en Colombia mientras ella vivía en Estados Unidos. Aun así, describió el vínculo como “inquebrantable” y basado en un amor incondicional.

Las declaraciones de la modelo generaron múltiples reacciones entre sus seguidores, especialmente por la forma en que habló del duelo, la espiritualidad y el impacto emocional que dejó la muerte de su esposo.

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Mientras continúa enfocada en nuevos proyectos digitales y empresariales, Esperanza Gómez sigue compartiendo fragmentos de uno de los capítulos más sensibles de su vida pública, una historia que volvió a despertar conversación en redes sociales y plataformas de entretenimiento.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN