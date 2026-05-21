Abren convocatoria para docentes provisionales en 2026: requisitos y cómo aplicar

Conseguir una oportunidad laboral en el sector educativo oficial sigue siendo una de las alternativas más buscadas por licenciados y profesionales en Colombia.

Para 2026, las vacantes de docentes provisionales continúan abriéndose a través de plataformas digitales habilitadas por las secretarías de educación, tanto en Bogotá como en otras regiones del país.

En los últimos días, la Secretaría de Educación de Bogotá anunció una nueva convocatoria del programa ‘Ser Profe 2026’, una herramienta que permite a los interesados aplicar a cargos temporales en colegios distritales.

Paralelamente, a nivel nacional también se encuentra disponible el sistema conocido como ‘Sistema Maestro’, utilizado por diferentes entidades territoriales certificadas para la selección de educadores provisionales.

¿Quiénes pueden aplicar a las vacantes docentes?

La convocatoria está dirigida a personas con formación académica relacionada con la enseñanza o profesionales habilitados para ejercer la docencia. Según explicó la Secretaría de Educación, el objetivo es agilizar la selección de maestros y garantizar mayor transparencia en la asignación de las vacantes temporales.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Tener entre 18 y 70 años.

No estar vinculado actualmente como docente provisional, en período de prueba o en propiedad en otra entidad territorial certificada.

Contar con título normalista, licenciatura o formación profesional habilitada para docencia.

Si el título fue obtenido en el exterior, este debe estar debidamente convalidado en Colombia.

La entidad asegura que el aplicativo funciona como “una herramienta eficiente, transparente y automatizada para la postulación, selección y legalización de docentes provisionales”.

Pasos para postularse en ‘Ser Profe’ y ‘Sistema Maestro’

Los aspirantes deben ingresar a la plataforma correspondiente, crear una cuenta y cargar los documentos solicitados, como hoja de vida, títulos académicos y certificados laborales.

En el caso de Bogotá, ‘Ser Profe’ también permite participar en procesos relacionados con áreas técnicas y proyectos pedagógicos. Después de completar el registro, los candidatos podrán consultar las convocatorias activas y aplicar según su perfil profesional.

Las autoridades recomiendan revisar constantemente las plataformas oficiales, ya que las vacantes cambian con frecuencia y los tiempos de inscripción suelen ser limitados.