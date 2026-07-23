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Blessd y su mánager no irán a prisión: esta fue la decisión en el caso de presunto secuestro extorsivo

El juez tomó una decisión clave sobre el proceso que enfrenta el cantante y su mánager, mientras la investigación por los hechos continúa avanzando.

Blessd y su representante Dímelo Jara
FOTO: Dímelo Jara en Instagram

Noticias RCN

julio 23 de 2026
03:58 p. m.
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El cantante Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, y su mánager, Santiago Jaramillo Morán, no serán enviados a prisión dentro del proceso que se adelanta por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado.

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La decisión fue tomada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín, que resolvió en segunda instancia la apelación contra la decisión que ya había negado la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

En el mismo proceso también están vinculados Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

Noticia en desarrollo...

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