Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 22 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 23 de 2026
06:52 a. m.
06:52 a. m.
- La plenaria de Senado aprobó que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en el departamento del Cauca. No hace referencia a que sea en una guarnición militar.
- La dirección del Inpec aseguró que alias Pocho se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. esto, tras la denuncia revelada por Noticias RCN, que evidenció inconsistencias en los registros de sus traslados.
- El sistema antidrones adquirido por parte de la empresa Codaltec, adscrita al Ministerio de Defensa, no funciona. Se invirtieron 80.000 millones de pesos.