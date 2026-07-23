CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 22 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
06:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La plenaria de Senado aprobó que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en el departamento del Cauca. No hace referencia a que sea en una guarnición militar.
  • La dirección del Inpec aseguró que alias Pocho se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. esto, tras la denuncia revelada por Noticias RCN, que evidenció inconsistencias en los registros de sus traslados.
  • El sistema antidrones adquirido por parte de la empresa Codaltec, adscrita al Ministerio de Defensa, no funciona. Se invirtieron 80.000 millones de pesos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 22 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 22 de julio de 2026

Mañana Express

Mañana Express miércoles 22 de julio de 2026

Otras Noticias

Fuerzas Militares

Quién es alias Leo, el presunto cabecilla del EMC capturado por ataques con drones en Popayán

Las autoridades reportaron la captura de tres presuntos integrantes del Estado Mayor Central, entre ellos dos señalados de coordinar y ejecutar atentados con drones en Popayán.

FIFA

La próxima fecha FIFA tendrá un cambio poco común: ¿cuál es?

La Selección Colombia ya tendría definidos sus próximos dos rivales.

Europa

Unión Europea sanciona con dos millonarias multas a Google por vulnerar normativa digital

Medellín

Becas de inglés en Medellín: la estrategia Medellinglish fortalece la empleabilidad local

EPS

Hospitales del Valle del Cauca protestan por deudas de las EPS y advierten afectaciones en la atención