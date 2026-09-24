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Dólar cerró por encima de $3.300 en Colombia y alcanzó su precio más alto en dos meses

El dólar en Colombia cerró al alza este 24 de septiembre y superó los $3.300, alcanzando su nivel más alto en más de dos meses.

Dólar cerró por encima de $3.300 en Colombia y alcanzó su precio más alto en dos meses
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

septiembre 24 de 2026
02:33 p. m.
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El dólar en Colombia volvió a subir con fuerza este jueves 24 de septiembre de 2026 y terminó la jornada por encima de los $3.300.

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La divisa estadounidense mantuvo la tendencia alcista de los últimos días y alcanzó niveles que no se registraban desde julio, en medio de una jornada marcada por una amplia diferencia entre el precio mínimo y máximo.

Dólar cerró al alza este 24 de septiembre en Colombia

Al cierre de las negociaciones, el dólar se ubicó en $3.327,83, cifra que representa una diferencia de $63,44 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este jueves, establecida en $3.264,39.

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Durante la jornada, la moneda estadounidense llegó a negociarse en un precio mínimo de $3.276,00, mientras que el máximo alcanzó los $3.361,00. En total se realizaron 1.922 transacciones por un monto de US$1.675 millones.

La TRM del 24 de septiembre, por su parte, aumentó $55,73 frente a los $3.208,66 del miércoles, equivalente a un incremento diario del 1,74 %. Con este movimiento alcanzó su nivel más alto en más de dos meses, pues no se observaba una referencia similar desde julio de 2026.

¿Cuánto ha subido el dólar en Colombia durante septiembre?

El comportamiento reciente muestra una recuperación importante del dólar frente al peso colombiano. Comparada con la TRM del mismo día de la semana anterior, la cotización aumentó $135,93, equivalente al 4,34 %. Frente al 24 de agosto, el incremento llega a $216,27, es decir, 7,1%.

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Sin embargo, al ampliar la comparación, el panorama cambia. Frente al comienzo de 2026, el dólar todavía registra una caída de $492,69, equivalente al 13,11 %. Además, respecto al 24 de septiembre de 2025, cuando la TRM estaba en $3.844,47, la divisa permanece $580,08 por debajo, una reducción del 15,09 %.

Así, aunque el dólar continúa considerablemente por debajo de los niveles observados hace un año, su reciente escalada confirma un cambio de tendencia durante las últimas jornadas de septiembre.

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