El Campín cambia de planes: firma china construiría el nuevo estadio

El proyecto del nuevo estadio El Campín en Bogotá dio un paso clave con la selección de PowerChina como contratista principal. Además, el escenario tendría una capacidad proyectada de hasta 60.000 espectadores.

La renovación del complejo deportivo y cultural de El Campín avanza hacia una nueva etapa y la multinacional china PowerChina fue seleccionada para asumir la construcción del nuevo escenario deportivo de Bogotá.

La compañía estaría vinculada al proyecto bajo el modelo EPC, que contempla la ingeniería, el aprovisionamiento y la construcción. Esto significa que tendría responsabilidad sobre los estudios técnicos definitivos, la adquisición de materiales, la contratación de proveedores y la ejecución de la obra hasta su entrega.

¿Cuántas personas cabrían en el nuevo estadio El Campín?

Uno de los principales cambios conocidos está relacionado con el aforo. El proyecto contempla elevar la capacidad hasta 60.000 espectadores, aunque la cifra definitiva todavía dependerá de la consolidación del diseño arquitectónico y de los estudios de ingeniería de detalle.

La proyección supera los planteamientos iniciales del proyecto y convertiría al nuevo escenario bogotano en uno de los estadios de mayor capacidad de América Latina.

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El nuevo estadio estaría ubicado en el costado nororiental del complejo deportivo y cultural, junto al actual escenario y el proyecto contempla además modificaciones frente a los planteamientos iniciales sobre la ubicación del estadio.

¿Cuándo comenzarían las obras del nuevo El Campín?

Aunque la selección de PowerChina representa un avance para el proyecto, todavía quedan trámites pendientes antes del inicio de las obras.

Entre ellos está la aprobación del estudio de tránsito ante la Secretaría de Movilidad. El director del IDRD, Daniel García, señaló que el proyecto se encuentra en la etapa final de los procedimientos administrativos y que esperan avanzar próximamente.

Según la información conocida este 24 de septiembre, las obras podrían comenzar en aproximadamente dos meses, aunque el inicio dependerá de que se completen los requisitos correspondientes.

La llegada de PowerChina marca así un nuevo capítulo para la transformación de El Campín, mientras Bogotá espera conocer el diseño definitivo y el cronograma oficial de una obra que busca ampliar la capacidad del principal escenario deportivo de la capital.