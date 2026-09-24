Prime Video confirmó la cuarta y última temporada de Betty, La Fea para el 2027

Ya es un hecho, Betty, La Fea: La Historia Continúa tendrá su cuarta y última temporada con la que se dará fin a la historia de Beatriz Pinzón Solano y al universo que gira en torno a Ecomoda, su familia y el amor.

El anuncio surge tras la sorprendente revelación durante el episodio final de La broma maestra de: Betty, La Fea, ya disponible en Prime Video, donde los espectadores vieron al actor emergente Diego Caicedo convertirse inesperadamente en la estrella del programa.

Ana María Orozco sobre su personaje de Betty

No cabe duda de que Betty no solo impactó en la vida de quien encarnó este personaje en su propia piel, sino que también lo hizo en todo el equipo de trabajo detrás de la gran obra que sigue siendo aclamada por millones de colombianos hace más de dos décadas.

Por esto, la actriz Ana María Orozco reveló detalles de lo que ha sido dar vida a uno de los personajes más memorables e históricos de la televisión colombiana y de toda la región.

“Cuando el público conoció a Betty hace 27 años, nunca imaginé el impacto que tendría, y que sigue teniendo, en todo el mundo. Los fanáticos se enamoraron de Betty por desafiar las percepciones de la belleza y han continuado apoyándola a lo largo de su viaje de autodescubrimiento, relaciones amorosas, desafíos profesionales y maternidad”, aseguró Orozco.

“Betty es única. Me ha enseñado mucho y me siento increíblemente afortunada de poder terminar de contar su historia junto a un equipo técnico, un elenco y una audiencia excepcionales para esta temporada final”, finalizó la actriz.

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Impacto de Betty, La Fea en las audiencias globales

Esta historia logró romper grandes récords de audiencia global de Prime Video para un título latinoamericano cuando debutó en 2024. Desde entonces se ha consolidado como uno de los títulos más vistos de todos los tiempos en Colombia al lograr volver a conectar a millones de televidentes con los queridos personajes de Ecomoda y atrayendo a una nueva generación de fanáticos.

"Betty, La Fea: La Historia Continúa ha pasado de ser el regreso nostálgico de personajes icónicos a un fenómeno que cautiva a audiencias de todas las generaciones y países. La pasión de nuestro elenco, liderado por Ana María Orozco, y el apoyo de los fanáticos en todo el mundo, han hecho que este viaje sea extraordinario. Estamos profundamente orgullosos y emocionados de ofrecer el final que su fiel audiencia merece para esta producción emblemática”, dijo Mario Almeida, Head of International Originals para Emerging Latin America, Prime Video y Amazon MGM Studios.

La última temporada contará con la dirección de Juan Carlos Mazo y el elenco tradicional conformado por los actores Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina y Carlos "Pity" Camacho, entre otros.