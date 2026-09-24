Conductores tendrán nueva opción para salir de Bogotá los sábados por la Autopista Norte: así funcionará la medida

Desde el próximo sábado 26 de septiembre y durante cuatro sábados más, los conductores que salen de Bogotá por el norte de la ciudad tendrán una nueva alternativa; la prueba piloto impulsada por la Secretaría de Movilidad busca facilitar la salida de los vehículos distribuyéndolos por dos vías principales.

El objetivo es que se logre distribuir el tránsito de vehículos entre la Autopista Norte y la carrera Séptima, logrando mejoras en el tiempo que se toma salir de la ciudad y la descongestión de la autopista, que se ve afectada los días sábados en la mañana por la gran cantidad de carros que se movilizan por esta vía.

Así funcionará la prueba piloto

Iniciando el sábado 26 de septiembre desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, los conductores podrán transitar entre las calles 193 y 245; la Secretaría Distrital de Movilidad implementará un contraflujo en la carrera Séptima, en principio, únicamente para desplazamientos hacia el norte, brindando una alternativa a la salida por la Autopista Norte.

Después de la prueba piloto que se extenderá durante cuatro sábados más, la Secretaría de Movilidad evaluará el funcionamiento para definir si la medida se extiende o se detiene mientras se hacen los ajustes correspondientes; desde la entidad informan que más de 5 mil vehículos salen de Bogotá por la Autopista Norte en horas de la mañana.

Autoridades estarán presentes para guiar a los conductores

La Secretaría de Movilidad también informó que durante esta prueba estará presente el Grupo Guía, agentes de tránsito y Seccional de Tránsito y de Transporte de Bogotá haciendo presencia en los tramos intervenidos para orientar a los conductores, además de las señalizaciones que estarán a la vista con el fin de evitar inconvenientes en la vía.