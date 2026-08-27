CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 27 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
08:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Presidente De La Espriella autorizó extradición de cinco exnegociadores de paz, ¿Quiénes son?
  • Video revela el último rastro de una menor de 6 años desaparecida en Antioquia: tiene autismo y epilepsia
  • Gobierno de De la Espriella presentó el Presupuesto General de la Nación para 2027
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Mañana Express jueves 27 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 26 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 26 de agosto de 2026

Otras Noticias

Presidencia de Colombia

Gobierno anunció recompensa de 50 millones y congelación de créditos por incendios forestales

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un paquete de medidas especiales para hacerle frente a la crisis que atraviesa el Tolima por cuenta de los incendios forestales.

Millonarios

Millonarios se tomó Villavicencio y venció 2-0 a Llaneros: vea los goles

Millonarios ganó en Villavicencio y se metió en la pelea por el liderato: vea las anotaciones.

Asia

Avalancha en Nepal: bloqueo del río mantiene alerta por posible nuevo desastre

Tecnología

¿Ya hay fecha para el lanzamiento del iPhone 18? Apple hizo anuncio oficial

Artistas

Jhonny Rivera habría logrado las ayudas para entregar 20 casas a los afectados por el terremoto en Pereira