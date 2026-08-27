Mañana Express jueves 27 de agosto de 2026

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  • Cinco peligrosos cabecillas criminales cobijados por la paz total serán extraditados a Estados Unidos. El gobierno revocó sus beneficios y firmó las entregas.
  • Tras dos años burlando a la justicia, fue capturado en Santander alias Camilo, señalado de abusar a cuatro menores, incluyndo a sus hijas y niñas con discapacidad.
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