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Gobierno anunció recompensa de 50 millones y congelación de créditos por incendios forestales

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un paquete de medidas especiales para hacerle frente a la crisis que atraviesa el Tolima por cuenta de los incendios forestales.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
08:39 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció un paquete de medidas especiales para atender la crisis generada por los incendios forestales en el departamento de Tolima, que han consumido 50.000 hectáreas y ocasionado pérdidas superiores a los 134.000 millones de pesos.

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Anuncian medidas especiales por emergencia en Tolima

Desde la Escuela Internacional de la Policía, el mandatario presidió un puesto de mando unificado que estableció acciones inmediatas para liquidar los focos activos que persisten en ocho municipios del departamento.

Las medidas no solo se concentran en la extinción del fuego, sino que contemplan una estrategia integral en materia social, productiva, ambiental y humanitaria.

Una de las decisiones más destacadas fue la creación de un comando élite que ofrecerá una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita la captura de las presuntas personas responsables de iniciar estos incendios forestales.

Esta medida busca disuadir futuros siniestros y llevar ante la justicia a los responsables de la devastación.

En el ámbito económico, el Gobierno Nacional anunció el establecimiento de una zona franca en el departamento de Tolima como parte de la reactivación productiva de la región afectada.

Adicionalmente, se contempla un programa de vivienda rural y suministro de alimento para el ganado afectado por las llamas.

El sector agropecuario recibirá un alivio financiero inmediato. "También vamos a darle un respiro financiero inmediato a nuestros campesinos.

Alivios financieros para ganaderos en Tolima

La cartera agropecuaria de Finagro tendrá un congelamiento por tres meses de amortización de las obligaciones de los productores afectados”, indicó el mandatario.

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El paquete de ayudas forma parte de la ruta establecida por el Gobierno tras la declaratoria de emergencia en el departamento.

Las autoridades esperan que estas medidas se implementen muy pronto para brindar el apoyo necesario a los habitantes y productores del Tolima afectados por esta catástrofe ambiental y económica.

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