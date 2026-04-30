Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 29 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
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abril 30 de 2026
06:47 a. m.
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Los panelistas coincidieron en que la acreditación de Trinidad como víctima abre interrogantes sobre la legitimidad de la justicia transicional.
Precio del dólar en Colombia HOY, 30 de abril de 2026: así abrió la divisa, su TRM y los movimientos clave del mercado en la jornada.