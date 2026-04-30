Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 30 de abril de 2026

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abril 30 de 2026
08:52 a. m.
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  • Reunión clave entre la directora del Instituto Nacional de Cancerología y el interventor para buscar salidas a la crisis de Nueva EPS. La entidad suspenderá la atención a nuevos pacientes con cáncer.
  • Hay muchos viajeros por las principales vías del país en comienzo de puente festivo del Día del Trabajo. En Bogotá se espera la salida de más de un millón de vehículos.
  • En Popayán con velas, globos y prendas blancas, se rindió un homenaje a las víctimas del terrorismo. Un minuto de silencio que reflejó el dolor de todo un departamento.
  • El expresidente Álvaro Uribe en diálogo con Noticias RCN se refirió a la escalada terrorista de la última semana en el país y a la desventaja tecnológica de las Fuerzas Militares para combatir a los violentos.
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