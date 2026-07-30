Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 30 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 30 de 2026
04:27 p. m.
04:27 p. m.
- Angie Rodríguez fue citada por la Fiscalía para ampliar información sobre las amenazas en su contra
- Se confirmó la causa de la muerte de María Camila Potosí: tenía múltiples heridas con arma blanca
- Hallan los restos de Alahia, la bebé que fue extraída del vientre de María Camila Potosí