Mañana Express jueves 30 de julio de 2026

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julio 30 de 2026
10:46 a. m.
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  • La posesión del presidente Abelardo de la Espriella será en Cali, el Senado el miércoles le dio luz verde. En la capital del Valle ya hay todo un operativo de seguridad.
  • Es el día contra la trata de personas, una fecha muy importante porque miles de mujeres cada año sufren por cuenta de este delito en el que delincuentes las vuelven mercancía.
  • El Consejo de Estado frenó el decreto que le permitía al presidente Petro mover los recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo sin pasar por el Congreso.
  • El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, va a rendir su informe de gestión.
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