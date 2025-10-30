Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 30 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 30 de 2025
04:38 p. m.
- Federación de Cafeteros desmiente al presidente Petro sobre aval para exportar café a Medio Oriente
- Prohibieron caravanas y desfiles de Halloween en Manizales por rodada ilegal de motociclistas
- Distrito se pronuncia sobre bloqueos y protestas por restricción de motos: ¿Se mantiene el decreto?