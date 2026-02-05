Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 5 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 05 de 2026
04:31 p. m.
- Inundaciones en Montería y 17 municipios de Córdoba: balance oficial de víctimas y daños
- ELN habría secuestrado a médico y enfermera para atender a heridos tras bombardeo en el Catatumbo
- Madre sacrificó su vida y salvó a sus niños de violento choque en Bogotá: “La señora los empujó”