Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 5 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
04:31 p. m.
  • Inundaciones en Montería y 17 municipios de Córdoba: balance oficial de víctimas y daños
  • ELN habría secuestrado a médico y enfermera para atender a heridos tras bombardeo en el Catatumbo
  • Madre sacrificó su vida y salvó a sus niños de violento choque en Bogotá: “La señora los empujó”
Artistas

"Perdóneme": estas fueron las últimas palabras que Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, le dijo a Juliana Calderón

Juliana Calderón tuvo una llamada con Juan Manuel Rodríguez aproximadamente dos horas antes del accidente aéreo.

Accidente de tránsito

Fatal accidente en Simijaca: choque múltiple dejó tres muertos en la vía Chiquinquirá–Cundinamarca

El siniestro obligó a restringir el tránsito mientras atendían a los heridos.

Finanzas personales

Estos son los alimentos que no tendrán ‘impuesto saludable’ este 2026: tome nota

Omar Pérez

Frío pronunciamiento de Santa Fe por infarto de Omar Pérez

Artistas

Luto profundo: murió querida actriz de manera inesperada