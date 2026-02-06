CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 5 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 06 de 2026
06:35 a. m.
  • Se reporta una emergencia en la mina Mata Siete del municipio de Guachetá, Cundinamarca. Al parecer, una explosión tiene atrapados a varios mineros. Las autoridades ya están en la zona realizando trabajos de rescate y verifican si hay víctimas mortales.
  • Atentado terrorista contra el equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca deja dos muertos. El Ministerio de Defensa ofreció hasta 200 millones de pesos para quien ayude a capturar a los responsables.
  • Sigue el drama de más de 20.000 familias afectadas por las inundaciones en Córdoba. Cientos de personas pasan sus coches en albergues esperando la ayuda de organismos de socorro.
  • Nueva masacre enluta a Nigeria, se trata de uno de los peores episodios de violencia registrado en los últimos meses en el país africano.
