Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 5 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
08:31 p. m.
  • Macabro hallazgo: encuentran a persona amordazada y secuestrada en el baúl de un carro en Bogotá
  • Casi mil personas fueron sancionadas por ignorar las restricciones del Dia sin carro en Bogotá ¿Qué hacer si su vehículo fue inmovilizado?
  • Ley de amnistía avanza en Venezuela: superó su primera prueba en el parlamento
Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez se estrenó como cantante: el ídolo de Junior sorprendió al ritmo de la champeta

Hay un nuevo fenómeno musical en redes sociales tras el debut como cantante de Teófilo Gutiérrez, quien cantó con la camiseta de Junior puesta.

Ciberseguridad

Mucho ojo: este es el mensaje que está llegando a WhatsApp para estafar a miles de personas

Tenga cuidado. Se trata de Timo 419 la promesa de dinero que puede terminar en estafa

Bogotá

Macabro hallazgo: encuentran a persona amordazada y secuestrada en el baúl de un carro en Bogotá

James Rodríguez

El nuevo equipo de James Rodríguez: Fabrizio Romano soltó la bomba

Venezuela

Ley de amnistía avanza en Venezuela: superó su primera prueba en el parlamento