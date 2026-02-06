CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5.30 a.m. / viernes 6 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 06 de 2026
09:55 a. m.
  • Grave emergencia en una mina en el municipio de Guachetá, Cundinamarca. Una acumulación mantiene atrapados a seis trabajadores.
  • Ataque en Arauca a la avanzada del senador Jairo Castellanos deja dos escoltas asesinados. Tres personas más de su equipo de campaña, que habían sido secuestradas, fueron dejadas en libertad.
  • Continúa la crisis humanitaria en Córdoba. Más de 20.000 familias permanecen en albergues mientras las inundaciones mantienen varios municipios aislados.
  • Noticias RCN se unió a la campaña de la Cruz Roja para ayudar a los damnificados por las lluvias en el país.
  • Primicia: Noticias RCN conoció la declaración del profesor de educación física de Valeria Afanador quien murió en extrañas circunstancias en un colegio en Cajicá, Cundinamarca. Aseguró que tuvo contacto con la niña el día en que desapareció.
