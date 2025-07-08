Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 7 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 07 de 2025
05:13 p. m.
- ¿Quién era Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe que murió a las afueras del Movistar Arena?
- Once puntos bloqueados en Boyacá: sigue la tensión por paro campesino y minero.
- Álvaro Uribe le agradeció a los manifestantes: “Mi corazón es pequeño”.
- Se cumplen dos meses del atentado contra Miguel Uribe Turbay: esto se sabe de los responsables.