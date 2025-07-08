CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 7 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • ¿Quién era Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe que murió a las afueras del Movistar Arena?
  • Once puntos bloqueados en Boyacá: sigue la tensión por paro campesino y minero.
  • Álvaro Uribe le agradeció a los manifestantes: “Mi corazón es pequeño”.
  • Se cumplen dos meses del atentado contra Miguel Uribe Turbay: esto se sabe de los responsables.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 6 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 6 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 6 de agosto de 2025

Otras Noticias

Gustavo Petro

Colombia desconoce la soberanía de Perú sobre la Isla Santa Rosa

Durante la conmemoración por los 206 años de la Batalla de Boyacá, el presidente Petro se refirió al pleito con Perú por una isla sobre el río Amazonas.

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención

Fueron en total 15 meses los que duró la intervención forzosa de la subred Centro Oriente, pero ahora, la Secretaría Distrital de Salud retoma su control.

Donald Trump

Ya entraron en vigor los nuevos aranceles de Trump a sus aliados comerciales

Pensiones

Retroactivo pensional: así puede reclamar los pagos de las mesadas pendientes y cómo calcularlos

Luis Díaz

Luis Díaz hizo de las suyas en su primera titularidad con el Bayern Múnich: lujosa jugada dejó a dos rivales