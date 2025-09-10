Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 9 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 09 de 2025
04:34 p. m.
- Gremios advierten que habrá racionamiento de gas para el sector industrial en la Costa Caribe
- Reportan balacera en la localidad de Kennedy, Bogotá: ¿Qué pasó? Esto se sabe
- Juan Carlos Pinzón habla de Santos y el acuerdo de paz: “Me sentí traicionado”
- Contraloría declara de impacto nacional investigación sobre contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército