Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 9 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
04:34 p. m.
  • Gremios advierten que habrá racionamiento de gas para el sector industrial en la Costa Caribe
  • Reportan balacera en la localidad de Kennedy, Bogotá: ¿Qué pasó? Esto se sabe
  • Juan Carlos Pinzón habla de Santos y el acuerdo de paz: “Me sentí traicionado”
  • Contraloría declara de impacto nacional investigación sobre contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército
