Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves12 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 12 de 2026
04:01 p. m.
- En alerta están tres bases militares en Arauca. El Ejército logró derribar un dron cargado con explosivos que iba dirigido a la base de Saravena. Dos oficiales de la Fuerza Arerea resultaron heridos.
- El gobierno decretó la emergencia económica para atender la grave ola invernal. Se busca recaudar 8 billones de pesos.
- Gobernadores piden al presidente Petro utilizar los saldos no ejecutados de las regalías para atender la emergencia invernal en el país.