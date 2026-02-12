CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves12 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
04:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • En alerta están tres bases militares en Arauca. El Ejército logró derribar un dron cargado con explosivos que iba dirigido a la base de Saravena. Dos oficiales de la Fuerza Arerea resultaron heridos.
  • El gobierno decretó la emergencia económica para atender la grave ola invernal. Se busca recaudar 8 billones de pesos.
  • Gobernadores piden al presidente Petro utilizar los saldos no ejecutados de las regalías para atender la emergencia invernal en el país.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 12 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 11 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 11 de febrero de 2026

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 12 de febrero de 2026

¡Se sintió emoción a tope tras el sorteo del Super Astro Sol de este 12 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Estados Unidos

Estados Unidos reporta dos marines heridos y uno muerto en accidentes registrados en el Caribe

Del lado contrario, los ataques contra supuestas narcolanchas dejan 120 muertos, cuatro sobrevivientes y una persona perdida.

Antártida

Así se vive el Día Internacional de la Mujer Científica en el buque ARC Simón Bolívar

Artistas

My Chemical Romance rindió inesperado tributo a Millonarios en Bogotá

Artistas

Expareja de un reconocido actor colombiano aclaró su orientación sexual: ¿qué dijo?