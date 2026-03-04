CANAL RCN
Le ponen ultimátum a la zona rural de Bogotá por calidad del aire: podrían venir medidas más fuertes

El llamado de las autoridades es a reducir la emisión de partículas, las cuales terminan siendo un problema en la salud.

Foto: CAR.
Foto: CAR.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 04 de 2026
03:55 p. m.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha seguido de cerca la preocupante situación de la calidad del aire en Bogotá. Por eso, dio a conocer un importante anuncio.

La entidad declaró el nivel de alerta preventiva en Mochuelo, Ciudad Bolívar. Ocho días atrás, la había levantado, pero el estado del aire volvió a caer hasta quedar en niveles preocupantes, demostrando una falta de compromiso.

CAR pide mayor compromiso

En la inspección más reciente, las partículas están por encima de los límites, poniendo sobre la mesa un escenario dañino para la salud de las personas y demás seres vivos.

Con esta alerta, el seguimiento se robustece y cabe la posibilidad de que se apliquen medidas. La CAR fue clara en mencionar que esto no es un simulacro, sino un llamado urgente para recuperar el entorno.

“Reforzaremos los operativos de control y seguimiento a industrias y otras fuentes fijas de emisión en el sector, que no han entendido que esto no es un simulacro, sino una decisión de autoridad ambiental”, sostuvo el director Alfred Ballesteros.

Las lluvias han ayudado, pero se necesita más acción

SI bien la calidad del aire es grave, lo cierto es que las lluvias han ayudado a mejorarlo; pero no es suficiente. El llamado entonces es a reducir las emisiones que generan estas partículas.

El Distrito dio a conocer que en Sumapaz, zona rural de Bogotá; se instaló una estación hidrometereológica que permitirá estudiar al detalle el tema de las lluvias.

Con base en lo mencionado por el Idiger, el propósito es que las personas estén al tanto de las precipitaciones, así como temperaturas o humedad. Asimismo, es una herramienta que permite prevenir desastres adyacentes, como lo son deslizamientos o inundaciones.

