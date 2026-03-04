"Se van a sorprender": tajante predicción de famosa vidente sobre las elecciones en Colombia

En las últimas horas, Alexandra Vidente Mundial realizó un nuevo análisis sobre Colombia.

En este no solo volvió a decir que en sus cartas ha visualizado otra pandemia, sino que también se pronunció acerca de las elecciones que están próximas a celebrarse.

¿La reconocida astróloga dijo cuál candidato podría quedarse con la victoria? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Alexandra Vidente Mundial aseguró que habrá sorpresas en las elecciones presidenciales de Colombia

En Colombia hay mucha expectativa por las elecciones que se llevarán a cabo el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026.

Es así como, tras las constantes preguntas de los internautas, los videntes han tomado la decisión de pronunciarse y Alexandra Vidente Mundial no se quedó atrás.

Según ella, en Colombia no se presentaría un cambio considerable y, por lo tanto, varios ciudadanos quedarían completamente sorprendidos.

"Para Colombia, se ven sorpresas en la candidatura de las presidenciales", comenzó puntualizando Alexandra Vidente Mundial.

"Se van a sorprender porque pareciera que quedara el mismo mandato, pero con otra cara", añadió.

Sus declaraciones exactas se pueden escuchar en la parte final de este video:

¿Qué han dicho otros videntes sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

En uno de los últimos análisis de Mhoni Vidente, expresó que las elecciones presidenciales en Colombia estarían más reñidas de lo pensado.

No obstante, a diferencia de Alexandra Vidente Mundial, la astróloga de origen cubano manifestó que presiente una victoria de la 'derecha'.

Además, Mhoni Vidente también les pidió a todos los candidatos que estén muy atentos a su seguridad debido a que en sus cartas ha observado envidias e intentos de atentados.

En las elecciones del 8 de marzo se elegirá el Congreso, mientras que las del 31 de mayo corresponderán a la primera vuelta presidencial.

Además, en caso de que se requiera, la segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.