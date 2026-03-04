CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 4 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

marzo 04 de 2026
03:33 p. m.
  • Escala la guerra en Medio Oriente y hay expectativa por el papel de Europa. La Otan derribó un misil de Irán lanzado hacia Turquía. Desde Ankara analizan si responden.
  • Quedó libre escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, sorprendido con 145 millones de pesos en efectivo y publicidad del candidato al senado Daniel Restrepo, en La Guajira.
  • El registrador hace un llamado para poner la lupa donde toca. El 30% de los municipios tiene riesgos por presencia de grupos criminales. Insiste en que la transparencia está garantizada, pero la gente debe poder salir a votar libre y tranquila.
  • Noticias RCN obtuvo detalles de la investigación del asesinato de dos hermanas en Malambo. Una persona fue capturada y la ubicación se logró gracias a su teléfono celular. Un menor también está vinculado con la investigación.
  • Mía era la perrita de apenas tres meses que aparentemente una pareja lanzó por un balcón en Medellín. Las dos personas fueron capturadas, pero las liberaron. Sin embargo, siguen vinculadas en la investigación.
