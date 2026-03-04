Luto en el FPC: falleció exjugador con pasado en América y Deportivo Cali

El fútbol profesional colombiano (FPC) se vistió de luto este martes 3 de marzo de 2026 tras confirmarse el fallecimiento de Freddy Torres Paz, exfutbolista que dejó una huella imborrable en varios de los clubes más grandes del país.

El exmediocampista, recordado por su técnica depurada y visión de juego, murió en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, a causa de un ataque cardíaco.

La noticia fue recibida con profundo dolor por la comunidad deportiva, especialmente en la región del Valle, donde Torres desarrolló gran parte de su carrera. Sus allegados y excolegas lo describieron como un hombre de gran calidad humana y un profesional ejemplar dentro de las canchas.

¿Quién fue Freddy Torres, exfutbolista que falleció?

Freddy Torres fue uno de esos jugadores privilegiados que pudo vestir las camisetas de los dos equipos más importantes de la capital vallecaucana: el Deportivo Cali y el América de Cali.

Su paso por el conjunto "escarlata" fue particularmente significativo; según los registros históricos, entre 1973 y 1976 disputó un total de 115 partidos oficiales y anotó 7 goles, consolidándose como una pieza clave en el centro del campo durante esa época.

Además de su paso por los clubes caleños, Torres también defendió los colores del Deportes Tolima, equipo donde es recordado por su equilibrio y su capacidad para distribuir el balón con precisión. Su recorrido por el balompié nacional no se detuvo ahí, pues también formó parte de instituciones históricas como:

Millonarios FC

Deportivo Pereira

Unión Magdalena

Cúcuta Deportivo

Su talento lo llevó incluso a representar al país con la Selección Colombia, integrando el proceso bajo la dirección técnica de Severiano Ramos, lo que ratificó su estatus como uno de los volantes más destacados de su generación.

Tras conocerse el deceso, la Dimayor emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias: "La DIMAYOR expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, así como a las instituciones que hicieron parte de su trayectoria profesional".

Periodistas e historiadores del deporte, como Henry 'El Bocha' Jiménez, también manifestaron su pesar a través de redes sociales, resaltando que Torres era un "orgullo palmirano" y un mediocampista que sabía manejar los tiempos del partido como pocos.