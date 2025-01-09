Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 1 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 01 de 2025
02:59 p. m.
02:59 p. m.
- Aún no se conocen las causas de la muerte de la pequeña Valeria Afanador. El dictamen de Medicina Legal será determinante para esclarecer este misterioso caso.
- Después de 24 horas de búsqueda la Armada Nacional encontró sin vida al joven marinero que cayó al rio Magdalena, mientras realizaba actividades en el buque gloria, cuando ingresaba a Barranquilla.
- A menos de un año de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro, el gobierno radicó la tercera reforma tributaria en la Cámara de Representantes. La iniciativa, es una de las más ambiciosas.