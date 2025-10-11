Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 10 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 10 de 2025
03:20 p. m.
03:20 p. m.
- El gobernador de Arauca fue víctima de un atentado, mientras se movilizaba en un vehículo a la altura de Tamacay.
- Se entregó Ricardo González, señalado como uno de los responsables de la brutal golpiza que acabó con la vida del joven Jaime Esteban Moreno.
- Dos niños están muy graves luego de que un taxista borracho atropellara a 11 personas en un barrio del sur de Bogotá.