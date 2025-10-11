CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 10 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
03:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El gobernador de Arauca fue víctima de un atentado, mientras se movilizaba en un vehículo a la altura de Tamacay.
  • Se entregó Ricardo González, señalado como uno de los responsables de la brutal golpiza que acabó con la vida del joven Jaime Esteban Moreno.
  • Dos niños están muy graves luego de que un taxista borracho atropellara a 11 personas en un barrio del sur de Bogotá.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 10 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 9 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 9 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Bogotá

Habló el juez del caso Jaime Esteban Moreno que sufrió grave accidente antes de tomar importante decisión

El juez de control de garantías José Alejandro Hofmann, sale del caso de Jaime Esteban Moreno luego de sufrir un accidente en los juzgados de Paloquemao.

Viral

Karina García reveló las cosas que no le gustan de un hombre: ¿indirecta a Altafulla?

Karina García rompió silencio y dejó claro lo que aprendió de sus relaciones pasadas. ¿Mensaje para Altafulla?

Dólar

Dólar en Colombia tocó precio histórico no visto desde 2022: así cerró hoy 10 de noviembre

Estados Unidos

Trump amenaza con demandar a la BBC por mil millones por documental sobre el asalto al Capitolio

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump