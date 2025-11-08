CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 11 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

agosto 11 de 2025
05:15 p. m.
Murió el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, tras 65 días internado en la Fundación Santa Fe, en donde batalló por su vida luego de ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

Noticias RCN se solidariza con su familia y personas allegadas en estos momentos de intenso dolor.

Cristiano Ronaldo

Inimaginable: este sería el valor del anillo que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo le propuso finalmente matrimonio a Georgina Rodríguez con una lujosa piedra de miles de millones de pesos.

Miguel Uribe

¿Cómo estaba el esquema de seguridad de Miguel Uribe el día del atentado? UNP respondió

El senador y precandidato falleció este lunes 11 de agosto en la UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Ciberseguridad

Mucho ojo: sale a la luz nueva y innovadora estafa que desocupa toda su cuenta en cuestión de minutos

Viral

Jennifer López sufre un percance con un insecto en medio de su concierto: ¿cómo reaccionó?

Donald Trump

Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control