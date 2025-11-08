Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 11 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
agosto 11 de 2025
05:15 p. m.
Murió el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, tras 65 días internado en la Fundación Santa Fe, en donde batalló por su vida luego de ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio.
Noticias RCN se solidariza con su familia y personas allegadas en estos momentos de intenso dolor.