Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / lunes 13 de julio de 2026

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julio 13 de 2026
03:54 p. m.
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  • Un nuevo feminicidio enluta al país. Mayerly Olaya, una joven madre y trabajadora, fue asesinada por un hombre en un centro comercial de Soacha.
  • Alisten el bolsillo porque en Bogotá aumentan tarifas en el servicio de agua y aseo. El incremento corresponde a un ajuste de la comisión de regulación de agua potable.
  • Los movimientos políticos en la transición presidencial y legislativa continúan. En menos una semana se definirán los presidentes de Cámara y Senado, ambas decisiones serán clave para el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.
  • Un colombiano fue detenido por ICE en Florida y su familia denuncia que tiene todos sus papeles en regla. Al tiempo, otro colombiano que también estuvo detenido en el mismo centro de procesamiento y que ante la crítica situación decidió autodeportarse.
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