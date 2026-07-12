Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / domingo 12 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 12 de 2026
09:05 p. m.
09:05 p. m.
- Quisieron humillarlo por la forma en que votó, pero don Luis Yagüe terminó conmoviendo al país y dejando una lección de respeto, democracia y dignidad.
- Colombia mira de nuevo al cielo y a los embalses. ¿Hay riesgo real de un apagón? La presidenta de Acolgen explica el panorama y qué podemos hacer para evitarlo.
- Caos en Segovia, un operativo contra la minería ilegal terminó en enfrentamientos, un muerto y bloqueos en el nordeste antioqueño.
- Hay nuevos y delicados hallazgos en el caso de Adriana Manotas, víctima de un mal procedimiento estético. Las autoridades establecieron que el centro donde fue intervenida realizaba procedimientos invasivos sin cumplir las normas sanitarias ni contar con los permisos requeridos.