Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / domingo 12 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 12 de 2026
05:42 p. m.
05:42 p. m.
- Exclusivo: un gigantesco arsenal de armas, tatucos y cilindros bomba habría sido escondido por los denominados Comandos de Frontera, pese a los acercamientos de paz y a las zonas de ubicación temporal creadas por el gobierno saliente.
- El desbordamiento de ríos, el colapso de vías y miles de familias damnificadas mantienen en crisis a los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Santander.
- A 26 días del cambio de Gobierno, anuncian una denuncia penal por los contratos entre la Agencia Nacional de Tierras y la SAE. También hay nuevas alertas sobre la entrega de predios y la falta de titulación.
- 24 años después, el Estado colombiano pidió perdón a las víctimas de la masacre de Bojayá y reconoció que falló en su deber de proteger a la población civil.