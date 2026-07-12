CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / domingo 12 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 12 de 2026
05:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Exclusivo: un gigantesco arsenal de armas, tatucos y cilindros bomba habría sido escondido por los denominados Comandos de Frontera, pese a los acercamientos de paz y a las zonas de ubicación temporal creadas por el gobierno saliente.
  • El desbordamiento de ríos, el colapso de vías y miles de familias damnificadas mantienen en crisis a los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Santander.
  • A 26 días del cambio de Gobierno, anuncian una denuncia penal por los contratos entre la Agencia Nacional de Tierras y la SAE. También hay nuevas alertas sobre la entrega de predios y la falta de titulación.
  • 24 años después, el Estado colombiano pidió perdón a las víctimas de la masacre de Bojayá y reconoció que falló en su deber de proteger a la población civil.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 11 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 10 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 10 de julio de 2026

Otras Noticias

Suiza

DT de Suiza explotó tras la eliminación ante Argentina: "Esa regla no la conocía"

El DT de Suiza criticó la expulsión de Breel Embolo ante Argentina y confesó que desconocía la regla aplicada por el VAR en el Mundial 2026.

Gobierno Nacional

Germán Calderón anuncia denuncia penal por contrato de tierras entre la ANT y la SAE sin ejecutar

A este señalamiento se suma la advertencia de la Contraloría, que hace menos de un mes alertó sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

Sudáfrica

Esposa de Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que murió tras el Mundial, rompió el silencio con una desgarradora carta

Enfermedades

¿Artritis o artrosis? La diferencia que no conoce y que podría ayudarlo a cuidar sus articulaciones

Comercio

Reconocido almacén en Colombia pagará más de $339.700 millones para evitar la quiebra